Galatasaray'da son dakika.. Teknik direktör Fatih Terim, Florya'da yapılan akşam idmanında açıklamalar yaptı. Fatih Terim, Arda Turan transferi ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Terim, başkan Mustafa Cengiz'e yönelik olarak sitemvari açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Atak repertuarımızın çoğalması adına Onyekuru bizim için önemli oldu. Saracchi takibimizde olan genç bir oyuncu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın İstanbul'a gelecek. Hem bugünü hem yarını kurtaracak isimlerden...

"Başkan gibi o cümleyi kullanmazdım!"

"Ben açıkçası o cümleyi kullanmam. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken Galatasaray'a para kazandırmışsa o cümleyi kullanmaktan imtina ederdim. Başkanımız o cümleyi kullandı ama ben hiçbir oyuncu için o cümleyi kullanmam."

*Mustafa Cengiz, kısa süre önce DHA'ya yaptığı açıklamada "Arda Turan transfer gündemimizde yok" demişti.

"Haber sızdırıyorlar"

Birçok haber yapılıyor, bu haberlerin birçoğu da içeriden çıkıyor... Üzülüyorum, araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 numara giyeceğini bilmiyordum, benden önce bilen var!

Diagne dönecek mi?

"Diagne'nin kadroda olmadığını, dün açıkladıktan sonra öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı ve bulunduğu konum, mukaveledeki şartlar, öyle bir şeyi (geri dönüş) gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz, bu tarihe kadar zamanımız var."

"2 Şubat2a kadar vaktimiz var"

Mbaye Diagne'nin Club Brugge'nin devre arası kampı kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Diagne mevzusundan hareketle biz dün kadro açıklandıktan sonra onun kadroda olmadığını öğrendik. Yabancı sayımız ve bulunduğumuz konum ve mukavele şartları, böyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son liste tarihi olduğundan dolayı bu tarihe kadar zamanımız var. Eğer böyle bir şey olursa, ben paylaşacağımızı söyledim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray ikinci yarıda hep farklı oldu"

Spesifik olarak "10 numara istiyorum" şeklinde bir ifade kullanmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Allah’a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz" dedi.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarılarında hep farklı bir performans sergilediğini kaydeden Terim, şöyle konuştu: "Galatasaray hep ikinci yarıda farklı oldu. Bir defa beraber çalışma imkanımız var. Avusturya’ya neredeyse genç takımla gittik. Şimdi haftada 3 maç da oynamayacağız. Daha diri bir görüntümüz olacak. Antalya maçında nasıl oynamamız gerektiğinden örnekler gördük."

"Nzonzi'nin özür dilemesi kafi"

Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile ilgili gelen soruya Terim, "Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi. Öyle bir şey de şu an yok. 2 Şubat’a kadar her şey olabilir. Bu arada birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız arkadaşlarımızdan ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yollarını ayıracağımız arkadaşlar her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Biz böyle yapıyorsak ekonomik durumumuzdandır" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.