SON DAKİKA | Fatih Terim Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü istiyor
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Fatih Terim, Deniz Türüç'ü transfer etmek istiyor.
Haberde Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'den bonservisini almasını isteyen Fatih Terim'in bu transferde çok ısrarcı olduğu vurgulandı. Deniz Türüç, 2019-2020 sezonunun başında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
Deneyimli futbolcu geçen sezon sarı lacivertli forma ile toplam 35 resmi maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.