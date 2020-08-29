Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre; Fatih Terim, Deniz Türüç'ü transfer etmek istiyor.

Haberde Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'den bonservisini almasını isteyen Fatih Terim'in bu transferde çok ısrarcı olduğu vurgulandı. Deniz Türüç, 2019-2020 sezonunun başında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Deneyimli futbolcu geçen sezon sarı lacivertli forma ile toplam 35 resmi maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.





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