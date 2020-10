Son dakika | Fatih Terim 5 yıldızı takımdan gönderecek

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunda ise Rangers'a elenerek turnuva dışında kalmıştı. Ligdeki son maçında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takımda gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle teknik ekip, yönetim ve scout ekibi bir toplantı gerçekleştirdi. 5 isimle yolların ayrılmasına karar verildi.

Milliyet'in haberine göre geride bıraktığımız transfer döneminden çok memnun olmayan tecrübeli hoca, ocak ayında aynı hataları yapmamaları gerektiğini bildirdi. Başarılı hoca takımın ihtiyaçlarını, istediği oyuncuları ve kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirdi. Terim, devre arasında mutlaka genç ve ilerleyen dönemlerde kulübe para kazandıracak stoper, orta saha ve kanat oyuncuları alınmasını istiyor. Yönetimin de ekonomik şartlar doğrultusunda en doğru transferlerin yapılacağının sözünü verdiği ifade edildi.

Öte yandan deneyimli teknik adam takımdan gönderilmesine onay verdiği isimleri de bu toplantıda açıkladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporuna göre takımdan gönderilmesine izin verilecek olan isimler:

Şener Özbayraklı

Belhanda

Feghouli

Ryan Babel

Diagne