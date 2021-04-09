Son dakika | Fatih Karagümrük Emre Çolak ile yollarını ayırdı...

Galatasaray maçı öncesi iki oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile anlaşılarak sözleşme fesih yoluna gidildi.

Fatih Karagümrük devre arasında kadrosuna kattığı Emre Çolak'ı kısa süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kadro dışı bırakmıştı. İstanbul kulübü kadro dışı olmasına rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni sözleşme teklifinde bulundu. Emre Çolak ise yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Fatih Karagümrük Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih yaptı.

Fatih Karagümrük'ten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Emre Çolak Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 9 maçta süre almış 1 de asist yapmıştı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL







