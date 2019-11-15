Son dakika haberi... Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldız İspanya'daki tedavisini tamamladı.

Golcü oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Falcao'nun tedavisiyle ilgili olarak kulüp sağlık ekibi ile ilgili bir değerlendirme yapacağı ifade edildi.

Falcao'nun teknik direktör Fatih Terim ile de görüşeceği ve tedavi süreci sonunda gelinen noktayı aktaracağı ifade ediliyor.

Bir aksilik olmadığı takdirde Falcao'nun milli takım arasında takımla birlikte çalışmalara başlaması ve Süper Lig'in 12. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Falcao 4 Kasım'da tedavisi için İspanya'ya gitmiş ve o günden bu yana Madrid'de sakatlığı nedeniyle tedavi görmüştü.

Mehmet Çağrı Davran