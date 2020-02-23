Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmesi.. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal, sol bek pozisyonu için sürpriz bir karar verdi.

Yanal, uzun süren sakatlığından kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım'ı, Galatasaray derbisinde 11'de sahaya sürme kararı aldı.

Sakatlığından dolayı 7 maçı kaçıran, son oynanan Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde maçı takip eden Hasan Ali Kaldırım, uzun süre sonra sahalara dönmüş olacak.

Yanal, erken saatlerde Hasan Ali ile tesislerde yaptığı görüşmede kendisine formayı teslim edeceğini iletti.

Teknik adamın kararı sonrası Fenerbahçe'nin dizilişinde de farklılıklar yaşanması bekleniyor.

Çağrı Davran/Fanatik Özel