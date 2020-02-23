Son dakika! Ersun Yanal'dan sürpriz tercih

Son dakika haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde sol bekte sürpriz bir karar verdi. Fener'in hocası uzun zaman sonra Hasan Ali'yi 11'de görevlendirecek.

23 Şubat 2020, Pazar 15:43 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ersun Yanal'dan sürpriz tercih

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmesi.. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal, sol bek pozisyonu için sürpriz bir karar verdi.

Yanal, uzun süren sakatlığından kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım'ı, Galatasaray derbisinde 11'de sahaya sürme kararı aldı.

Sakatlığından dolayı 7 maçı kaçıran, son oynanan Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde maçı takip eden Hasan Ali Kaldırım, uzun süre sonra sahalara dönmüş olacak.

Yanal, erken saatlerde Hasan Ali ile tesislerde yaptığı görüşmede kendisine formayı teslim edeceğini iletti.

Teknik adamın kararı sonrası Fenerbahçe'nin dizilişinde de farklılıklar yaşanması bekleniyor.

Çağrı Davran/Fanatik Özel

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