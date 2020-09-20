Geçtiğimiz ay boyunca adı Fenerbahçe ile anılan ve Sarı-Lacivertli taraftarların transferinin gerçekleşmesini çok istediği İsrailli golcü Eran Zahavi, Hollanda'nın güçlü takımlarından PSV ile sözleşme imzaladı. Ülkesinde Maccabi Tel Aviv'de ve Çin Ligi'nde Guangzhou R&F formasıyla çok yüksek gol ortalaması tutturan Zahavi, bir süredir boştaydı ve kendisini isteyen kulüplerle görüşme halindeydi.

Fenerbahçe ve diğer kulüplerle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca, 1987 doğumlu tecrübeli forvet PSV'ye transfer oldu.



