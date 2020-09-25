Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, sarı lacivertli ekibin Galatasaray derbisi hazırlıklarını takip ediyor.

Aspor'un haberine göre; Belözoğlu, ilk kez Samandıra'da antrenmanı takip ederken görüntülendi...

Fenerbahçe'de önemli transferlerin ardından Emre Belözoğlu'nun tesislere gitmesi ve görüntü vermesi dikkat çekti.

Emre Belözoğlu'na eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin ve kulüp idari menajeri Volkan Ballı da eşlik etti.