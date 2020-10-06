SON DAKİKA | Edin Visca Başakşehir'le sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca, gelecek sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

06 Ekim 2020, Salı 16:09 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Edin Visca Başakşehir'le sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı yurt içi ile yurt dışından birçok takımla anılan Edin Visca, 5 yıl daha Başakşehir'de. Turuncu-lacivertliler, 31 Mayıs 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Bosna-Hersekli futbolcuyla 31 Mayıs 2025'e kadar yeni mukavele imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Böylece Visca'nın sezon bitiminde turuncu-lacivertlilerle yollarını ayıracağına dair çıkan haberlere de adeta son nokta koyulmuş oldu.

Edin Visca, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 47 maça çıkıp 19 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.


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