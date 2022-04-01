21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi kura heyecanı yaşandı. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kura çekiminde takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

Dünya Kupası'nın açılış maçı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak.

Dünya Kupası'nda gruplar:

A GRUBU: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B GRUBU: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna üçlüsünden biri

C GRUBU: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/BAE/Avustralya üçlüsünden biri

E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F GRUBU: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G GRUBU: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿GRUBU: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana





Dünya Kupası'nın maskotu belli oldu: 'La'eeb'





"En güzel Dünya Kupası olacak"

Törene katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın en güzel Dünya Kupası olacağını dile getirdi.

2022 Dünya Kupası ne zaman?

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık’ta çeyrek, 13-14 Aralık’ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022’de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu’nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022’de Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda ise üçüncülük maçı oynanacak.



