Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2021 yılının Mayıs ayında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den sabah saatlerinden flaş bir açıklama gelmişti. ''Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır.'' açıklamasının ardından gözler genç futbolcuya çevrilmişti.

Sonrasında genç futbolcu kendi sosyal medya hesabından imalı bir mesaj paylaşmıştı ve "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir." ifadelerine yer vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Dorukhan'dan sürpriz bir hareket geldi. Beşiktaş formalı bazı fotoğraflarını silen Dorukhan, bio kısmını da boş bıraktı.

Beşiktaş taraftarı, Dorukhan'ın bu hareketinin ardından genç futbolcuya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.