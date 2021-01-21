PFDK, Mbaye Diagne'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi. PFDK ayrıca, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

İşte yapılan açıklama:

1- GALATASARAY A.Ş. sporcusu MBAYE DIAGNE'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın, 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimata aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, protokol listesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-ÇORUM FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. başkanı FATİH MEHMET CEYHAN'ın, protokol listesinde yer almamasına rağmen protokol tribününde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. başkanı FATİH MEHMET CEYHAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. sporcusu BURAK GÖKSEL'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. sporcusu KADİR KAAN ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇORUM FK sporcusu CENGİZ ÖTKÜN'ün, 17.01.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-ÇORUM FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK'nın sporcusu UMUT KAYA'nın, müsabakada görmüş olduğu 2. sarı kart, devamında görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE,

6- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 17.01.2021 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyum test bölgesinde bulunacak kişilere zorunlu olan Covid-19 PCR testinin yaptırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.



