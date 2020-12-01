Sezona istediği başlangıcı yapamayıp ilk 9 haftada 1 galibiyet alabilen 6 puanla 19'uncu sıradaki Yukatel Denizlispor, Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarına başlamıştı. Mehmet Altıparmak, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Ünal Karaman gibi deneyimli teknik direktörleri listesine alan Ege ekibinde ibre takımın başında Başakşehir maçına çıkan antrenör Kenan Atik'e çevrilmişti.

DENİZLİSPOR BAŞKANI AÇIKLADI

Denizlispor yönetimi bugün gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında Kenan Atik'i takımın başına getirme kararı aldı. Yeşil siyahlıların başkanı Ali Çetin, düzenlediği basın toplantısında, Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı. Yeşil siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Kenan Atik oldu.

TFF 1. LİG'DEYKEN DE TAKIMI YÖNETMİŞTİ

Denizlispor'un eski futbolcularından olup kulüpte yıllardır antrenörlük görevini yürüten Kenan Atik, farklı dönemlerde teknik direktörlerin ayrılmasıyla TFF 1'inci Lig'de de teknik adam olarak takımı yönetmişti.



