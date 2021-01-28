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Son dakika | Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti.

28 Ocak 2021, Perşembe 16:04 Son Güncelleme:
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Son dakika | Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti

Süper Lig'de son olarak evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilip dibe demir atan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi. Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

DHA


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