SON DAKİKA! Denizlispor, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Süper Lig'in en alt sırasında yer alan Denizlispor'da, ligin 35. haftasında Erzurumspor'a sahasında 2-0 galipken 3-2 mağlup olduğu maçın sonrasında teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.

Ocak ayı sonunda takımın başına geçen Hakan Kutlu, Denizli macerasına Göztepe galibiyetiyle başlamıştı. Yalçın Koşukavak'ın yerine Ege ekibinin başına geçen genç teknik direktör, Horozlar ile 13 maça çıktı. Kutlu, bu 13 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 7 de mağlubiyet aldı.

Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu. Hakan Kutlu, Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.

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DENİZLİSPOR RESMEN AÇIKLADI

Yeşil beyazlılar, Hakan Kutlu ile ilgili açıklama yaptı. Denizlispor'un açıklamasında "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

HAKAN KUTLU'DAN AÇIKLAMA

Denizlispor'un teknik direktörlük görevinden istifa eden Hakan Kutlu, sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

Denizlispor’daki görevimizi Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen gösterdik. Ancak özellikle son iki haftada sakatlıklar ve cezalı oyunculardan ötürü kadro derinliğimizin yetersizliği maalesef önde olduğumuz maçları kaybetmemize neden oldu . Takımın başında olduğumuz süre içerisinde hiçbir bahane üretmeden bize teslim edilen mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık . Görev yaptığımız süre içerisinde bizlere fazlasıyla destek veren Sayın Valimize, Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimize, futbolcu kardeşlerime özellikle kulüp Personeline ve Denizlispor camiasına teşekkür ederiz.



