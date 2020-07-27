Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool'da bir dönem sona erdi. Kırmızılar'da altı yıldan bu yana top koşturan deneyimli stoper Dejan Lovren, tam 12 milyon euro karşılığında Rusya şampiyonu Zenit Saint Petersburg'a transfer oldu. Rus kulübü, konuyla ilgili resmi duyuruyu internet sitesi aracılığıyla yaptı.

Zenit'ten yapılan açıklamada Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen savunmacıyla üç yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken oyuncu hoş geldin mesajı paylaşıldı. Liverpool'daki performansıyla dönem dönem sert eleştirilerden nasibini alan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca 15 maçta forma şansı bulabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler