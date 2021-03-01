Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kısıtlamalar...

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bugün itibariyle kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz. Çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdık. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi, şehirler bu şekilde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek"

"Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması tamamen kalkarken diğer illerimizde bir müddet daha pazar günü devam edecek.﻿﻿"﻿﻿﻿

"Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim başlıyor Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacaktır"

"Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde saat sınırlaması ile (sabah saat 09:00 - akşam saat 19:00 arasında) açılacak"

"Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için düşük ve orta riskli illerde kısıtlama kaldırılırken diğer illerde ise sokağa çıkma süresi arttırılacaktır"

"Lokanta, kafe, restoran ve benzeri yerler, çok yüksek riskli iller dışında sabah 07:00 ile akşam 19:00 arasında yüzde 50 kapasitesiyle sürdürebilecek"