Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Erdoğan "Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın yaptığı açıklama...

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.

Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız.











