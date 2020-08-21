SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki açılış töreninde bugünü işaret ederek 'Türkiye'de yeni bir dönem açılacak' sözleriyle duyurduğu müjdeyi, Dolmabahçe Ofisi'nden yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, misafirler, basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tarihi müjdeyi paylaşmak üzere bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahip. Ülkelerin vizyonlarının hayata geçebilmesi enerji sektöründeki istikrarla alakalıdır. "

"Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Suriye'deki son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mazlumların bulundukları yerlere giderken birileri doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya'da karşılaştık. Doğu Akdeniz'deki oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Biz önceliğimizi asla değiştirmedik. Hep "önce insan" dedik. "









"İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabiim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı, yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Kimsenin günahını almıyoruz, belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların doğrudan milli kuruluşlarla yürütülmesini kararlaştırdık. O dönemde Enerji Bakanımız olan Berat Albayrak ile Fatih Dönmez kardeşimiz politikamızı kararlılıkla uyguladı. Derin deniz sondajlarını bizzat yapma arayışına girdik. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni gemilerimizle dünyanın önde gelen ülkelerinden olduk. "

"Üç sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya fiyatlarının bir hayli altında maliyetle kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür."

"Aziz milletim, evet sevincimizi hep birlikte yaşamak için müjdemizi paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi."