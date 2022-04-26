Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Maske yasağı kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kez toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020 yılında paylaştığı ve "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım" tweetini alıntılayarak "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sona eren Bilim Kurulu toplantısının ardından, alınan yeni kararları duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dünyamızın son 2 yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime, istihdama kadar her alanı etkileyen bir krize dönüştü.Ülkelerin her biri kendi kapasiteleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti. Ciddi sıkıtnılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında Maske kapma kavgasıan giriştiklerine hep birlikte şahit olduk. Devletlerin yönetim becerileri de sınandı. Türkiye, bu sınalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur."

"Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Bizim için de çok çok önemli olan bazı hocaları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastaneleri bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi kısıtlanırken biz şehir, devlet, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde ynei yatağı da hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da hehrangi bir zaafiyete asla müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. En önemli desteği Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ de takdirlerini de kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Kovid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberleri mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır."

"Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacaktır. Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam edecek."