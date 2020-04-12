SON DAKİKA! Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Dünya corona virüs salgını ile ilgili topyekûn mücadelesini sürdürürken, her geçen gün son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının sürekli arttığı virüs nedeniyle şu ana kadar 108 binden fazla insan hayatını kaybetti. Vaka sayısı toplamda 1 milyon 700 bini geçerken, Amerikan Tabipler Birliği tarafından JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi.

Corona virüs son dakika gelişmesi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yayıldığı ülkelerde ölü ve vaka sayılarını artırırken, her geçen gün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor. Gelen son dakika haberine göre, ABD'de yapılan bir araştırmada corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. Buna göre, Çin'de hastalığa yakalanan kişilerde nörolojik semptomların görüldüğü belirtildi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yayıldığı ülkelerde ölü ve vaka sayılarını artırırken, her geçen gün yeni belirtileri de ortaya çıkıyor. Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi. Makaleye göre, salgının çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların görüldü.

Uzmanlar belirtileri sıraladı

Uzmanlar bunların bazılarını, beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı. Bu belirtilerin yanı sıra hastaların coronavirüsün yol açtığı yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi bilinen semptomlardan yakındığı ifade edildi.

Son verilere göre Çin'de vaka sayısı 83 bin 096 olurken, 3 bin 343 kişi de hayatını kaybetti. Dünyada ise toplam vaka sayısı 1 milyon 781 bin 127 olarak kayıtlara geçerken, corona virüs nedeniyle 108 bin 994 kişi yaşamını yitirdi. (Sabah)