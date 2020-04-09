Yeni sağlık uygulama tebliği ile koronavirüs tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamına alındı. Artık özel hastaneler koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret talep etmeyecek.

Özel hastaneler, koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

Pandemi tedavisi gören hastalar ilaçlarını hastaneden temin edebilecek.