Son dakika | Corona Virüs vaka ve vefat sayısını Bakan Koca açıkladı...

Türkiye günlük Corona Virüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından twitter hesabından paylaşıldı. Buna göre 29 Mart Pazar günü Türkiye'deki vaka sayısı 1815, vefat sayısı 23 toplam test sayısı ise 9982 olarak açıklandı. Ayrıca Bakan Koca gece saatlerinde bir paylaşım daha yaptı ve "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'deki Corona Virüs rakamları ve detaylar...

Türkiye Corona Virüs vaka sayısı... Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Corona Virüs vaka sayısı açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Koca, 9882 test yapılırken 1815 vaka sayısı ve 23 vefat sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

TOPLAM TEST SAYISI: 65.446

TOPLAM VAKA SAYISI: 9217

TOPLAM CAN KAYBI: 108-131

29 MART (BUGÜN) VAKA SAYISI

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 9217

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1815

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 23

CORONA VİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Önlemler artıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da daha önce ilan edilen acil durum 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya'da salgın nedeniyle alınan tedbirlerin, 20 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

Nijerya'daki ilk ölümün ardından birçok kentte uluslarası havalimanları kapatıldı, eyaletler arasında seyahatler durduruldu, toplu ibadetler yasaklandı, bazı okullarda eğitime ara verildi.

Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) acil kullanım izni aldığı bildirildi.

Kenya'da ilk can kaybının ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Ülkedeki eğlence mekanları, sinema salonları, gece kulüpleri ve restoranlar da yeni bir emre kadar kapalı kalacak.

Gana'da, başkent Akra'nın yanı sıra Tema, Obuasi ve Kumasi şehirlerine seyahatler yasaklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Trump, 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), Fas'a salgınla mücadele için 450 milyon avro yardımda bulunacak.

Azerbaycan'da ambulans, kurtarma araçları ve kamyonlar hariç tüm araçların şehirler arası hareketi yasaklandı. Bakü'deki metrolar 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. Restoran ve kafeler kapatılırken, sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Rusya'da Kovid-19 tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi.

Papa Franciscus salgının sona ermesi için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kovid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Vatikan'daki vaka sayısı 6'ya yükselirken, virüs bulaşanlar arasında Papa Franciscus'un olmadığı bildirildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, salgın nedeniyle duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonunda başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini açıkladı.

Kazakistan'ın Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde halkın market, eczane ve zorunlu haller dışında evden çıkması sınırlandı, parklar kapatıldı. Sınırlı faaliyet gösteren toplu taşıma seferleri, 30 Mart'tan itibaren tamamen durdurulacak.

Gürcistan, kalitesiz oldukları gerekçesiyle Çin'den 200 bin hızlı Kovid-19 testi almaktan vazgeçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Katar, Brunei ve Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı.

Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:

"İngiltere 17 bin 89 / bin 19, Hollanda 9 bin 762 / 639, Yunanistan bin 61 / 32, Rusya bin 264 / 6, Avusturya 7 bin 995 / 68, Çekya 2 bin 422 / 9, Polonya bin 481 / 17. Kuzey Makedonya 241 / 4, Portekiz 5 bin 170 / 100. Bosna Hersek 262 / 6, Bulgaristan 331 / 6."

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmiyordu.



