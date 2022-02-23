Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli teknik direktörün 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Everton'ın kapısından dönmüştü

Fenerbahçe'den ayrılmasının hemen ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Rafa Benitez ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adamı gündemine almış, hatta imza aşamasına kadar işler resmileşmişti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları sert tepki gösterince Everton rotayı Frank Lampard'a kırmış ve teknik direktör olarak genç hocayı takımın başına getirmişti. Böylece Vitor Pereira'nın Premier Lig hayali de gerçekleşmemiş oldu. Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira kariyerine Brezilya'da devam edecek.

Fenerbahçe ile 2. macerası kısa sürdü

Fenerbahçe'ye 2. kez döndükten sonra istikrarsız sonuçlar alınması Vitor Pereira'nın Sarı Lacivertli kulüpte ayrılığı hızlandırdı. 53 yaşındaki teknik adam 'Yarım kalan işi başarmaya geldim' diyerek başladığı görevini tamamlayamadan Aralık ayında Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı.

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