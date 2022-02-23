Son dakika! Corinthians'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı. Corinthians tarafından 53 yaşındaki antrenör ile yıl sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli teknik direktörün 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
Everton'ın kapısından dönmüştü
Fenerbahçe'den ayrılmasının hemen ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Rafa Benitez ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adamı gündemine almış, hatta imza aşamasına kadar işler resmileşmişti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları sert tepki gösterince Everton rotayı Frank Lampard'a kırmış ve teknik direktör olarak genç hocayı takımın başına getirmişti. Böylece Vitor Pereira'nın Premier Lig hayali de gerçekleşmemiş oldu. Corinthians ile anlaşan Vitor Pereira kariyerine Brezilya'da devam edecek.
Fenerbahçe ile 2. macerası kısa sürdü
Fenerbahçe'ye 2. kez döndükten sonra istikrarsız sonuçlar alınması Vitor Pereira'nın Sarı Lacivertli kulüpte ayrılığı hızlandırdı. 53 yaşındaki teknik adam 'Yarım kalan işi başarmaya geldim' diyerek başladığı görevini tamamlayamadan Aralık ayında Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı.