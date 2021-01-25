İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Frank Lampard dönemi sona eriyor. Daily Telegraph'tan Matt Law'un haberine göre Chelsea, Frank Lampard ile bugün yollarını ayıracak. Kararın bugün, Frank Lampard'a iletilmesi bekleniyor. Chelsea, dün FA Cup 4. Tur maçında Luton Town'u 3-1 mağlup etse de Premier Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın 6'sında puan kaybı yaşamıştı.

Uzun zamandır görevden ayrılması konuşulan Lampard'ın yerine ise en büyük aday olarak son olarak PSG'de görev yapan Thomas Tuchel'in adı geçiyor. Allegri ve Rangnick de diğer adaylar olarak gösterilmekte.

2001-14 arasında Chelsea forması giyen ve oyunculuk döneminde takımın en büyük efsaneleri arasına giren Lampard, ilk menajerlik deneyimini Championship ekiplerinden Derby Country ile yaşadıktan sonra 2019'da Chelsea'nin başına geçmişti. 2020-21 sezonu öncesi büyük transferler ile hedef yükselten Chelsea'de özellikle son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve takım kadrosunda sürekli yaşanan değişimler ile istikrarın sağlanamaması Lampard'a yönelik eleştirileri artırmıştı.