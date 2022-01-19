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Son dakika | Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı yarıda kaldı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, yoğun kar yağışı nedeniyle 23. dakikada durdu ve iki takım oyuncuları ile hakemler soyunma odasına gittiler. Karşılaşmanın bugün oynanmayacağı belirtildi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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Son dakika | Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı yarıda kaldı!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle 23. dakikada tatil edildi.

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor karşıya geldi. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı altında devam etti. Ancak kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23'üncü dakikada tatil ettiğini açıkladı. Hakem, oyuncular ve teknik heyet soyunma odalarına gitti. Karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanacağı açıklandı.

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