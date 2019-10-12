Son dakika | Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri finalde

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi. Ayrıca 81 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Elif Güneri, Vietnamlı rakibi Huong Ngyuen Thi'yi mağlup ederek finale çıktı.
Boks Federasyonu paylaştı...
Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 69 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, ev sahibi Rus rakibi Saadat Dalgatova' yı mağlup ederek finale yükseldi.
https://twitter.com/boksfederasyonu/status/1182994210171052032?s=20