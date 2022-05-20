Son dakika! Busenaz Sürmeneli, üst üste 2. kez dünya şampiyonu!

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kilogramda ringe çıkan Trabzonspor 'un milli sporcusu Busenaz Sürmeneli, finalde Kanadalı Charlie Cavanagh’ı hakem kararıyla yenerek üst üste 2. dünya şampiyonluğunu kazandı.





Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör, bu şampiyonada finale gelene kadar sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Suwannapheng'ı elemişti.







