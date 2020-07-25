SON DAKİKA | Burak Yılmaz ayrılık sürecini anlattı!

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmaya hazırlanan Burak Yılmaz, TRT Spor'da transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü yaptığı açıklamada Lille'den gelen teklif sonrası kararı Beşiktaş Yönetimi ile birlikte aldıklarını anlattı.

İndirime gitse dahi yönetimin kontratını karşılamakta sıkıntı yaşayacağını belirten Burak, "Lille'den bana teklif geldi, yönetimimizle oturduk konuştuk ve birlikte karar aldık. Alacağım paradan çok fazla indirim yapabilirdim ancak yönetimim yine de kontratımı karşılayamıyordu" ifadelerini kullandı.

Ayrılığın oldukça duygusal şekilde gerçekleştiğini belirten milli oyuncu, "Beşiktaş'a karşı hiçbir kırgınlığım yok hatta çok duygusal bir şekilde ayrıldık" dedi.

Beşiktaş'ta paranın lafını etmediğini ifade eden Burak Yılmaz, "Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi dönemlerinde uzun zaman para almadım ama bunun lafını hiçbir zaman yapmadım. Çok özel yabancı futbolcularla oynadım ve bu oyuncuların hiçbir zaman parayı sorun ettiklerini görmedim. Yabancı futbolcular parasını alamadığını gerekçe göstererek gidebiliyor fakat Türk futbolcular bunu yapmak istediğinde kadro dışı kalıyor" dedi.

'Yabancı kuralını destekliyorum'

Çok tartışılan yeni yabancı kuralı hakkındaki görüşlerini de belirten yıldız oyuncu, "Yeni yabancı kuralını destekliyorum, eski kuralda Türk oyuncular takımlarında yeteri kadar süre bulamıyorlardı. Türk oyuncular haklarını aradıklarında hain ilan ediliyor ve kadro dışı bırakılıyorlar" dedi.

Beşiktaş ile bir sorun yaşamadan ayrıldığını aktaran Yılmaz, "Giderayak 'Kötü çocuk' olarak gösterilmeye çalışıyorum. Beşiktaş ile maddi anlamda hiçbir sıkıntı yaşamadım" ifadelerini kullandı.