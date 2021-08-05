Yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yine şampiyonluk kovalayacak olan Siyah-Beyazlılar, ek olarak Devler Ligi’nde de başarı hedefliyor. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefini en az gruptan çıkma olarak belirleyen yönetim, başarı yakalayacak bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim, bu doğrultuda hücum hattında yaptığı atakları sıklaştırdı. 10 numara hattında Brezilyalı süperstar Alex Teixeira’yla her konuda anlaşmaya varan yönetim, 2+1 yıldan 2.5 milyon Euro artı bonuslu sözleşmeyi bu hafta içinde resmiyete kazandıracak. Başarılı futbolcuyu İstanbul’a getirmek için geri sayımda bulunan yönetim, hafta sonuna kadar bu operasyona nokta koymak istiyor.





Hücum hattını rahatlatacak

Arap kulüplerinden aldığı tekliflere rağmen Josef de Souza’nın da etkisiyle yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye olumlu yanıt veren başarılı futbolcu, Kara Kartal’ın hücum hattına büyük güç katacak. 10 numara hattına ek olarak çift taraflı olarak kanat bölgesinde de görev yapabilen Alex, ikili formasyonda forvet de oynayabilme özelliğine sahip...

3 kez süre istemişti

Golcü hamlesinde uzun süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Diego Costa defterini tekrar açtı. Luuk de Jong’la yapılan pazarlıklarda Hollandalı futbolcunun menacerinin sürekli yeni taleplerde bulunması sonrasında bu ismi askıya alma noktasına gelen yönetim, tekrar Diego Costa’nın üzerine yoğunlaştı. Başta Benfica olmak üzere birçok kulüpten teklif alması sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ın önerisi konusunda 3 kez süre isteyen ancak bir karar veremeyen Brezilya asıllı İspanyol golcüye son bir şans verme kararı alındı. Oyuncuya 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat teklifi yinelendi. Son olarak 2.7 milyon Euro’luk talebi bulunan tecrübeli futbolcuyla pazarlıklar tekrar başladı.

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