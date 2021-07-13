Beşiktaş 'ta dün Mehmet Topal transferinin ardından bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Siyah-Beyazlılar, PSV Kulübü ile Bruma'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. 3 kulvarda birden yarışacak olan Kara Kartal geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için yaptığı girişimler sonunda Portekizli oyuncunun 1 yıllığına kiralanması konusunda Hollanda ekibini ikna etti.

Ödeme planı görüşülüyor

Siyah-Beyazlılar'ın oyuncunun menaceri ile de prensip anlaşmasına vardığı, ödeme planının görüşüldüğü öğrenildi. 2013'te Sporting Lizbon'dan Galatasaray 'a gelen 26 yaşındaki Bruma, 2016'da Leipzig'e gitmiş, 2019'da da PSV'ye geçmişti. Portekizli oyuncu geçen sezon Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralıktı.

Orhan Yıldırım