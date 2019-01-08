Son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mirim ve Burak Yılmaz transferlerini açıklayan Beşiktaş'ta ayrılacak bazı oyuncular ile ilgili gündemde yeni haberler var. İşte 8 Ocak Salı son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ ROTAYI İTALYA'YA ÇEVİRDİ!

Ara transfer döneminde kadrosunu; Burak Yılmaz ve Isimat Mirin’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sağ bek bölgesine takviye yapmak için de düğmeye bastı.

Bu doğrultuda geçen sezon da gündemde olan Fransa Lig 1 ekibi Lyon’dan Rafael için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, oyuncunun bu sezon sakatlık sorunları yaşaması ve kulübünün tecrübeli ismin ayrılığına sıcak bakmamasının ardından rotasını İtalya’ya çevirdi. Başkan Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve transfer komitesinde yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sağ bek transferini bitirmek için harekete geçti.

Formül belli...

Siyah-Beyazlılar’ın sağ bek takviyesi konusundaki ilk hedefinin, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria’nın formasını giyen; Bartosz Bereszynski olduğu öğrenildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla transferini görüşmek için İtalya’ya giden 3’lünün, bu ismi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Beşiktaş’a kazandırmayı istediği bildirildi. 3 sezondur Sampdoria’da forma giyen Bereszynski, takımıyla 60 karşılaşmaya çıkmıştı.

Görüşmelerin ardından netleşecek

Beşiktaş’ta sağ bek transferi konusundaki İtalya’daki ikinci hedefi; Atalanta forması giyen Timothy Castagne... Bereszynski’nin alternatifi olarak Belçikalı futbolcuyu gündemine alan Siyah-Beyazlılar’ın transfer komitesinin, 23 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle kulübünün kapısını çalacağı belirtildi. 2 futbolcu için yapılacak görüşmelerin ardından transfer komitesinin, sağ bek takviyesini gerçekleştirmesi bekleniyor.

VIDA'YA 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

İngiliz ekibi Fulham'ın da almak istediği 29 yaşındaki stoper için 12 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanan Fransız kulübünün, Siyah-Beyazlılara menajerler aracılığıyla mesaj gönderdiği öğrenildi. Şayet Beşiktaş aradığı stoperi bulursa, Hırvat stoperin satışına yeşil ışık yakacak. (Sabah)

AL HİLAL BABEL'İ İSTİYOR...

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in bir Arap kulübüne gitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Takıma yeni isimler katmak için düğmeye basan Kartal, bir yandan da eldeki para eden oyuncuları satarak, kaynak oluşturmaya çalışıyor.

Babel de bu transfer politikası doğrultusunda Siyah-Beyazlılar’ın satıp para kazanmak istediği bir oyuncu. Babel için şimdiye kadar Al Hilal Riyad, Al Nassr ve Al İttihat takımlarının teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak bu kulüpler içerisinde en istekli görünen Al Hilal’ın bonservis pazarlığına girdiği ve henüz anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

Beşiktaş, yıldız futbolcu için 10 milyon euro talep ederken, Al Hilal ise 6 milyon euro önerdi. (Star)

MEDEL İÇİN YENİ TEKLİF!

İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi.

West Ham teknik ekibinin Medel'in takımda görme isteğini yönetime bildirmesinin ardından İngiliz ekibinin yetkilileri harekete geçecek.

Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında. (Takvim)

BEŞİKTAŞ'TA ONUR KIVRAK İDDİASI!

Burak Yılmaz ve Isimat Mirin transferlerinin ardından Beşiktaş bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Onur Kıvrak'ın alınmasını talep etti. Bonservis sorunu olmadığı için Onur Kıvrak'ın transfer edilme ihtimalinin Fabri'ye oranla daha yüksek olduğu öğrenildi.

Şenol Güneş ve Onur Kıvrak, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 ve 2012/2013 sezonunun devre arasına kadar Trabzonspor'da birlikte çalışmışlardı. (Orhan Yıldırım)