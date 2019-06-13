Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Mert Müldür ve Umut Meraş için girişimlerini sürdürüyor. Ayrıca Kerim Alıcı'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a Fransız rakip çıktı. Avcı Necip Uysal'ın takımdan gönderilmesini istiyor. Beşiktaş'ta Emre Mor gelişmesi yaşanıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ'A KERİM ALICI'DA FRANSIZ RAKİP

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan genç savunmacıyı Fransız kulüplerinin de transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Altınordu yönetimi Kerim için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, 21 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi. Altınordu'da Kerim'in yanı sıra kaleci Erce de Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor. DHA

AVCI KALEYE TRANSFER İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı transfere ‘1 numara’dan başlıyor.

Tolga Zengin’in ayrılmasının ardından Loris Karius’u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Avcı’nın aklında üç isim var: İstanbulspor’dan 1994 doğumlu Alperen Uysal, Çaykur Rizespor’un 1995 doğumlu eldiveni Gökhan Akkan ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan 1989 doğumlu Ertaç Özbir.

Bu isimlerden Ertaç’ın ismi siyah beyazlılarda daha önce de gündeme gelmişti. Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde bu üç ismin kulüpleriyle temasa geçecek. (Hürriyet)

BEŞİKTAŞ HASIC İÇİN GÜN SAYIYOR

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesinin ardından takımın başına Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Ajdin Hasic'i kadrosuna katıyor.

Bosna Hersek basınında çıkan haberlere göre, 7 Ekim 2019 tarihinde 18 yaşına girecek olan Hasic bu tarihten sonra Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

Ancak Hasic’in 18 yaşına gireceği ve imzayı atacağı tarihte Türkiye’de transfer dönemi kapalı olacağı için, oyuncu Ocak ayına kadar Beşiktaş forması giyemeyecek.

AVCI'NIN HEDEFLERİ: MERT MÜLDÜR VE UMUT MERAŞ

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Siyah beyazlılar, Avcı'nın transferlerini istediği Bursaspor'un sol beki Umut Meraş için 1.5 milyon Euro ve bir de futbolcu teklif ederken, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen sağ bek Mert Müldür için de kulübüyle pazarlıklara başladı. Sağ bek için ise Rapid Wien'de oynayan Mert Müldür listede.

Stoper mevkiinde de forma giyebilen Mert'in 2021'e kadar sözleşmesi var ve pazarlıklar sürüyor. Güncel değeri de 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

AVCI NECİP UYSAL'IN SATILMASINI İSTEDİ

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler... Abdullah Avcı'nın açıklanmasıyla birlikte ilk hamle geliyor. Asıl yeri savunma önü olsa da stoper de oynadı, sağ ve sol bek de... Abdullah Avcı'nın gelmesiyle büyük değişimin beklendiği Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor. 51 yaşındaki teknik adamın gelmesini ve gitmesini istediği isimler hakkında türlü spekülasyonlar yapılırken, Beşiktaş camiasında uzun yıllar top koşturan isim önümüzdeki sezon takımda olmayacak...

Beşiktaş alt yapısının son 10 yılda yetiştirdiği en başarılı isim olan Necip Uysal’ın, yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın planlarında bulunmadığı öğrenildi. Siyah beyazlılarla 3 yıllık daha sözleşmesi olan Uysal’dan kendisine kulüp bulması istenecek.

Beşiktaş, altyapısından yetişen Necip Uysal, yeni sezonda takımda düşünülmüyor. Şenol Güneş’in yerine teknik direktörlüğe gelen Abdullah Avcı’nın Necip’e kadrosunda yer vermeyi planlamadığı öğrenildi. Karar kesinleşirse bir devir de kapanmış olacak.

Zira Beşiktaş altyapısından A takıma son 10 yılda çok sayıda oyuncu çıksa da hiçbiri 28 yaşındaki Necip gibi tutunamadı. Mayıs 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Uysal’dan kendisine takım bulması istenecek. Necip ya satılık veya kiralık olarak gidecek.

Kara Kartal’ın jokeri oldu

Uysal'a siyah beyazlı formayı ilk kez veren isim Mustafa Denizli oldu. Uysal, 24 Ekim 2009’daki Eskişehir deplasmanında 18 yaşında sahaya çıktı. Profesyonel anlayışıyla hep örnek olan, yedekliği hiçbir zaman sorun etmeyen Necip Uysal’ın ideal yeri savunma önü olsa da ihtiyaç halinde sol bekte, sağ bekte ve stoperde de oynadı. Özverisiyle sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak, takdir topladı. 2004’te rahmetli Yemen Ekşioğlu tarafından Yıldırım Bosnaspor’dan altyapıya kazandırılan ve takım kaptanlığı da yapan Necip Uysal’a siyah beyazlı taraftarlar da her zaman destek verdi. 303 maçta 5 gol atıp 10 asist yapan Uysal, bir kez da A milli oldu.

EMRE MOR BOMBASI!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat için oyuncu arayışı içinde olan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı'nın Emre Mor'u takımında takımda görmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi de Emre Mor'un bonservisini elinde tutan Celta Vigo ile görüşme kararı aldı. Teklif edilecek miktar da belirlendi.

Celta Vigo yönetimi 2.5 ile 3 milyon Euro civarındaki bir bonservis bedelini kabul ederse Emre Mor imza için İstanbul'a davet edilecek.

Abdullah Avcı'nın Emre Mor'un disiplin problemini çözebilecğini de yönetime ilettiği ifade ediliyor. 15 kez milli olan Emre Mor sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. (Takvim)

SAĞ BEKE TRANSFER HAMLESİ!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta, eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalar başladı.

Siyah-beyazlı yönetimle bir araya gelen Beşiktaş teknik heyeti, oyuncu istediği bölgeleri yönetime bildirdi. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef savunmaya takviye yapmak. Vida’nın yanına iyi bir stoper arayan Beşiktaş, iki kanat beki bölgesi için de alternatif arıyor.

34 yaşındaki Gökhan Gönül’ün performansından memnun olan siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncuya alternatif olabilecek, hatta formayı zorlayarak rekabeti arttıracak bir ismi kadroya katmak istiyor. Beşiktaş’ın bu konuda listesinde 3 ismi bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ilk hedef Antalyaspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Nazım Sangare oldu.

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ve istikrarıyla dikkat çeken milli futbolcu için Akdeniz ekibi 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş, Sangare’nin fiyatını aşağı çekmek için uğraşıyor. Başakşehir’in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara da gündemde. Turuncu-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun transferi zor görünse de, Beşiktaş bu konuda Başkaşehirli yöneticilerle temasa geçti.

Sağ bek konusunda yurt dışında da temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Bordeaux’nun 26 yaşındaki Senegalli oyuncusu Youssouf Sabaly’yi takip ediyor. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe ve Napoli’nin de listesinde olan Sabaly’nin transferini 3 milyon Euro’nun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

Kartal, Mlapa’yı istiyor

Hollanda basını, Beşiktaş’ın Peniel Mlapa ile ilgilendiğini yazdı. Bonservisi Hollanda Ligi ekiplerinde Venlo’da bulunan Togolu golcünün 2.5 milyon Euro olan fiyatının, Mlapa’yı cazip hale getirdiği ifade edildi. Venlo’nun, Dynamo Dresden’den kiraladıktan sonra satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Mlapa için Beşiktaş’ın ilgisi kulüp tarafından onaylandı. Venlo yöneticisi Marco Bogers, Beşiktaş’ın ilgisinin olduğunu ancak resmi teklif almadıklarını söyledi. Hollanda basını, Beşiktaş’ın Mlapa için 2.1 milyon Euro değerinde bir bonservis düşündüğünü yazdı. (Yeni Şafak)

LENS YERİNE DIABATE!

Beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Leicester’dan Fousseini Diabate’yi gözüne kestirdi. Sivas’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Malili kanat, 17 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı. Leicester’la sözleşmesi 2022’de bitecek 23 yaşındaki süratli kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak. Diabate de Kartal’ı istiyor. (Akşam)











