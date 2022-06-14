Beşiktaş , öz kaynak düzeninden yetişen Rıdvan Yılmaz için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt’la 6,5 milyon Euro’ya anlaşma sağlamıştı. Genç oyuncu için Frankfurt’un teklifine onay verilmesi sonrasında sol bek hattını güçlendirmek için çalışmalar başladı. Bu doğrultuda yönetim, 2 isim üzerinde duruyor. Süper Lig ’de yeni sezonda devam edecek olan 8+3 kuralı sebebiyle bu bölgeyi yerli bir isimle doldurmak durumunda bulunan yönetim, ilk olarak Altay’dan Kazımcan Karataş için girişimlerini hızlandırmış durumda. Genç sol bek için kulübüne yaptığı yaklaşık 20 milyon TL’lik teklifine 2 milyon Euro’luk geri dönüş alan idareciler, bu bedele ek olarak sonradan satıştan pay da eklemeyi planlıyor.

Takasta yeni isim

Sol bek hattında bir diğer hedef konumunda bulunan Kasımpaşa’dan Eren Elmalı için ilk olarak kulübüne Ajdin Hasic’i öneren yönetim, beklediği geri dönüşü alamadı. Bu gelişme sonrasında Kara Kartal’ın, geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir’e kiralık olarak gönderdiği Salih Uçan’ı Kasımpaşa’ya takasta verebileceğini ilettiği belirtildi.







