Son dakika haberi... Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta maçın ardından sağ kalçasında ağrı hisseden Rachid Ghezzal'in sağlık durumu hakkında siyah beyazlılar açıklama yaptı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.