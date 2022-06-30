Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra Wolverhampton’dan Romain Saiss’i kadrosuna katan Beşiktaş bir stoper daha arıyor. Adana Demirspor’dan Tayyip Talha Sanuç ve İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan’la ciddi olarak ilgilenen siyah-beyazlılar, yabancı alternatifleri de gündeminde tutuyor.

Kartal’ın son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de top koşturan Ganalı stoper Daniel Amartey’i listesine eklediği öğrenildi. Teknik Direktör Valerien Ismael’in Welinton, Saiss, Montero ve Serdar Saatçı’nın yer aldığı stoper hattına deneyimli bir ismi daha eklemek istediği ifade edildi. İngiltere’de çalıştığı dönemden Amartey’i tanıyan Ismael’in, 27 yaşındaki oyuncunun transferine yeşil ışık yaktığı aktarıldı. Yönetim ve profesyonellerin, Daniel Amartey’in transfer şartlarını araştırmaya başladıkları belirtildi. Siyah-beyazlıların, Leicester City ile biten sözleşmesini uzatmaması halinde yıldız oyuncuya teklifte bulunacakları vurgulandı. Kontratını yenilemesi durumunda Amartey’in kiralanmasının gündeme gelebileceği de ileri sürüldü.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün top koşturduğu Leicester City, Amartey’i 2016’da 6.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kopenhag’dan transfer etmişti. 2018’de sözleşmesi uzatılan Ganalı futbolcu geçtiğimiz sezon düzenli olarak ilk 11’de şans buldu. Toplam 38 maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu bir de gol attı.

Kaynak: Milliyet







