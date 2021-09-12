Beşiktaş 'ta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın durumları belli oldu. İki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecekler.

Dünkü maçta sakatlanıp oyundan çıkan bir diğer isim olan Kevin N'Koudou'nun durumunun ciddi olmadığı ve hafta içinde oynanacak Devler Ligi karşılaşmasında takımla birlikte olacağı öğrenildi.

VIDA 1 AY YOK

Siyah beyazlılarda savunmanın önemli ismi Vida'nın ayak tabanında yaşanan sıkıntıdan ötürü MR'ı çekildi. Hırvat futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli savunma oyuncusu sırasıyla Borussia Dortmund, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay, Ajax ve Sivasspor maçlarını kaçıracak.

Beşiktaş sakatlıklarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Futbol Takımımızın Süper Lig ’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida’nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira’nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.

Vida ile Teixeira’nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.