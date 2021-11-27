Süper Lig 'in 14. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş 'ta tecrübeli kaleci Mert Günok, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Konuk takımın 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılan ve Karadeniz ekibinin Champness ile bulduğu 4. gole engel olamayan milli kaleci acı içerisinde yerde kaldı.









Dizi döndüğü öğrenilen milli eldiven, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi, oyun alanını sedyeyle terk etti ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Mert, müsabakanın son düdüğünün ardından kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.







