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Son dakika! Beşiktaş'ta Mert Günok şoku yaşanıyor

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un Giresunspor maçında dizi döndü. Yenilen 4. gol öncesi çime takılan ve sahayı sedyeyle terk eden milli eldivenin tedavisi hastanede devam edecek.

27 Kasım 2021, Cumartesi 21:32 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta Mert Günok şoku yaşanıyor

Süper Lig 'in 14. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş 'ta tecrübeli kaleci Mert Günok, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Konuk takımın 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılan ve Karadeniz ekibinin Champness ile bulduğu 4. gole engel olamayan milli kaleci acı içerisinde yerde kaldı.



Dizi döndüğü öğrenilen milli eldiven, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi, oyun alanını sedyeyle terk etti ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Mert, müsabakanın son düdüğünün ardından kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.


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