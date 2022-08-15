Transfer dönemine Gedson Fernandes’le giriş yapan ve ardından; Romain Saiss, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi futbolcuları takıma kazandıran Kara Kartal, durmuyor... Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın yapmış olduğu transfer planlamasına son olarak menajerler aracılığıyla takıma önerilen Juan Mata da eklenmişti.

34 yaşındaki orta saha için kulübe gelen teklifin ardından konuyu Valerien Ismael’e ileten yönetim, Fransız hocadan olumlu yanıt alması sonrasında girişimlere başladı. Bu hafta içinde Juan Mata’nın menajeriyle bir araya gelecek olan Beşiktaş Yönetimi’nin, önce yıldız 10 numaranın maaş beklentisini dinleyeceği ve ardından teklifte bulunacağı kaydedildi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, Mata için 2 milyon Euro’yu aşan bir maaş teklif etmesi beklenmiyor.





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Talipleri var...

Valencia’dan 2011 yılında 26.7 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olan Juan Mata, 2014’te de 44.7 milyon Euro karşılığında Manchester United’ın yolunu tutmuştu. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numarayla ABD Major Lig başta olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler var. Ancak deneyimli oyuncu, futbol kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldırmıştı.

Sanson için düğmeye basıldı!

Nadiem Amiri konusunda Bayer Leverkusen’le ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan ve geri adım atan SiyahBeyazlılar, rotasını Ada’ya çevirdi. Yönetim, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti. Fransız yıldız için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.

2020- 21 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro karşılığında Marsilya’dan Aston Villa’ya transfer olan Sanson’un teknik direktör Steven Gerard’ın planlarında yer almadığı belirtiliyor. Beşiktaş Yönetimi’nin şu anda hem Aston Villa hem de Fransız futbolcunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.







