SON DAKİKA | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet Ekşi geçiyor

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı kulüpte altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirilmesi konusunda imzaların an meselesi olduğunu söyledi.

18 Haziran 2020, Perşembe 15:53 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet Ekşi geçiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı kulüpte altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirileceğini açıkladı. CNN Türk'e konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, Mehmet Ekşi ile anlaşmak üzere olduklarını ifade etti. Çebi, "Altyapı için Beşiktaş'ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" dedi.

Futbolculuğu döneminde Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan Mehmet Ekşi, daha sonraki yıllarda Beşiktaş'ta oynayıp kaptanlık yapmıştı. Ekşi, futbolu bıraktıktan sonra ise Beşiktaş'ta antrenör olarak görev almıştı. 

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