Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı kulüpte altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirileceğini açıkladı. CNN Türk'e konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, Mehmet Ekşi ile anlaşmak üzere olduklarını ifade etti. Çebi, "Altyapı için Beşiktaş'ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" dedi.

Futbolculuğu döneminde Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan Mehmet Ekşi, daha sonraki yıllarda Beşiktaş'ta oynayıp kaptanlık yapmıştı. Ekşi, futbolu bıraktıktan sonra ise Beşiktaş'ta antrenör olarak görev almıştı.