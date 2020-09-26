Aboubakar'ın Beşiktaş transferi resmiyet kazanıyor. Siyah-Beyazlı takım eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katacak.

Sosyal medyadan paylaştılar

Beşiktaş kulübü sosyal medyadan kısa süre içinde bir transfer açıklayacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda bu transferin Aboubakar olduğu tahmin ediliyor.

Kadroya alındı!

Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o paylaşım...