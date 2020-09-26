Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar Konyaspor maçının kadrosuna alındı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor. Siyah-Beyazlı takım sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Aboubakar transferini açıklayacağının sinyalini verdi. Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre yeni transfer Aboubakar Konyaspor maçının kadrosuna alındı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Aboubakar'ın Beşiktaş transferi resmiyet kazanıyor. Siyah-Beyazlı takım eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katacak.
Sosyal medyadan paylaştılar
Beşiktaş kulübü sosyal medyadan kısa süre içinde bir transfer açıklayacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda bu transferin Aboubakar olduğu tahmin ediliyor.
Kadroya alındı!
Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı o paylaşım...