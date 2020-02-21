Son dakika haberi: Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, Adem Ljajic'ten gelen haberle sarsıldı. Yıldız futbolcu, yüksek ateş ve bademcik enfeksiyonu nedeniyle antrenmanlara çıkamamıştı.

Serum tedavisi gören ve bu hafta takımla çalışamayan Adem Ljajic, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Bu sezon boyunca ortaya koyduğu performansla bir türlü beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic, Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlamış ancak ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Ljajic, Başakşehir mücadelesinde ise tercih edilmemişti.

Teknik patron Sergen Yalçın'ın Ljajic'in yerine yeni transfer Kevin-Prince Boateng’e forma vermesi bekleniyor.



