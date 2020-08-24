Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takımın maç kadrosu belli oldu. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Douglas ve Adem Ljajic'i PAOK maçı kadrosuna almadı.

Teknik adamın belirlediği 19 futbolcu ise şöyle;

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin"

PAOK Beşiktaş mücadelesi yarın saat 21:00'de Yunanistan'da oynanacak.

Beşiktaş



