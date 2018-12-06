Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da Pepe, Enzo Roco, Babel, Lens ve Caner Erkin kadroda yer almadı.
Bilindiği üzere Tolgay Arslan da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Beşiktaş'ın A. Alanyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu şöyle:
KALECİ: Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran,
DEFANS: Gökhan Gönül, Vida, Fatih, Adriano, Medel, Necip
ORTA SAHA: Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Dorukhan, Quaresma, Gökhan Töre
FORVET: Love, Larin, Mustafa, Güven