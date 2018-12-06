Son dakika! Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. 5 isim kadroda yer almadı.

06 Aralık 2018, Perşembe 13:23 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da Pepe, Enzo Roco, Babel, Lens ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

Bilindiği üzere Tolgay Arslan da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ın A. Alanyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu şöyle:

KALECİ: Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran,

DEFANS: Gökhan Gönül, Vida, Fatih, Adriano, Medel, Necip

ORTA SAHA: Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Dorukhan, Quaresma, Gökhan Töre

FORVET: Love, Larin, Mustafa, Güven

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