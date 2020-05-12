Gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş'a iki eski yıldızından mesaj var.

Vincent Aboubakar, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Porto'dan siyah-beyazlı kulübe dönüşü için kolaylık istedi. Kamerunlu forvetin, Portekiz ekibinin yetkililerine, "Burada kadroda düşünülmüyorum. Beşiktaş, bildiğim, sevildiğim bir kulüp. Transferime kolaylık sağlayın" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Marcelo Guades ise "Türkiye'de güzel günlerim geçti, çok iyi arkadaşlıklar edindim ve harika anılar bıraktım. Beşiktaş benim için çok önemli. Tekrar siyah-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.