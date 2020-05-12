Son dakika | Beşiktaş'a transfer müjdesi! Eski yıldızlar dönmek istiyorlar

Vincent Aboubakar, Beşiktaş’a transferi için Porto’dan kolaylık istedi. Brezilyalı stoper Marcelo ise tekrar siyah beyazlı formayı giymekten mutluluk duyacağını söyledi.

12 Mayıs 2020, Salı 08:07 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'a transfer müjdesi! Eski yıldızlar dönmek istiyorlar

Gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş'a iki eski yıldızından mesaj var.

Vincent Aboubakar, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Porto'dan siyah-beyazlı kulübe dönüşü için kolaylık istedi. Kamerunlu forvetin, Portekiz ekibinin yetkililerine, "Burada kadroda düşünülmüyorum. Beşiktaş, bildiğim, sevildiğim bir kulüp. Transferime kolaylık sağlayın" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Marcelo Guades ise "Türkiye'de güzel günlerim geçti, çok iyi arkadaşlıklar edindim ve harika anılar bıraktım. Beşiktaş benim için çok önemli. Tekrar siyah-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

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