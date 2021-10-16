Beşiktaş 'ta Atiba Hutchinson’ın sol uyluk ve ön adalesinde gerilme tespit edildi. Tecrübeli oyuncu yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig ’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.