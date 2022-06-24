Son dakika! Beşiktaş Weghorst ile anlaştı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlıların, yıldız golcüyle arasında sözleşmeyle ilgili ufak detaylar kaldığı öğrenildi.
Beşiktaş , uzun süredir transfer etmek istediği Wout Weghorst'la anlaşma sağladı. Yıldız golcü, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yetkililere iletti. Kontrata dair ufak detayların konuşulduğu belirtildi.
A Spor'un haberine göre; Hollandalı forvetin 1 yıllığına Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek.
Weghorst, siyah beyazlılardan yıllık 2.7 milyon Euro ücret kazanacak.