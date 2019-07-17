Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş şaha kalktı, önce Tyler Boyd’u kadrosuna kattı ardından da Vitor Hugo’da mutlu sona ulaştı.

İtalya’da Fiorentina forması giyen savunmacı için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alan Kara Kartal, transferi bitirdi. 28 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş’ın Avrupa’da yer alacak olması nedeniyle önceliğini bu kulüpten yana kullandı. Siyah-Beyazlılar’da, 1+1 yıllığına (1 yılı opsiyon) kiraladığı stoperin alacağı ücret de belli oldu. 300 bin Euro (Yaklaşık 1 milyon 930 TL) kiralama bedeli ödeyecek olan Beşiktaş’ın oyuncuya da 700 bin Euro (Yaklaşık 4 milyon 500 TL) vereceği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçmek için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek olan Hugo’nun daha sonra resmi imzayı atarak, kampa katılacağı belirtildi.

Orhan Yıldırım