Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıklandı. Derbi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin takım olarak Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ile Beşiktaş yöneticisi Enis Ulusoy da bireysel olarak PFDK'ya sevk edildiler.

İşte açıklanan sevk raporu:

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi UĞUR BAĞBAŞLIOĞLU'NUN 28.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi ile "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YILMAZ BAL'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 29.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SELİM AY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH DURAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ AŞ. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ENİS ULUSOY'un 29.11.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY'ın 30.11.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE AŞ. Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 01.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü Başkanı ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'ün 01.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MENEMENSPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MENEMENSPOR Kulübü antrenörü SERHAT KARTAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BURSASPOR Kulübü idarecisi BESİM HACIOĞULLARI'nın 28.11.2020 tarihinde oynanan ALTAY-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü idarecisi HASAN ÇIRAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi FIRAT SOĞUK'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÜMİT ÖZAT'ın aynı müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine ,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu ANIL KARAER'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ÇORUM FK Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ENGİN KORUKIR'ın 29.11.2020 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-KIRKLARELİSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

15- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-EYÜPSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübü antrenörü SONER DEMİREL'in 29.11.2020 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü TEKİN FİŞNE'nin 29.11.2020 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ARTVİN HOPASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 9/3 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ANTALYA KEMERSPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan ANTALYA KEMERSPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MARDİN FOSFATSPOR Kulübü antrenörü BÜLENT AYAN'ın 27.11.2020 tarihinde oynanan MARDİN FOSFATSPOR-FETHİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TOKATSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT BUDAK'ın aynı müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KAHTA 02 SPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-CEYHAN SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-YOZGATSPOR 1959 FK Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- YOZGATSPOR 1959 FK Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-YOZGATSPOR 1959 FK Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-ESENLER EROKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ görevlisi MUSTAFA ATAGÜN'ün 28.11.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ-ISPARTA 32 SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 ve 6/8 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ISPARTA 32 SPOR Kulübü futbolcusu EMRE YÜKSEKTEPE'nin 28.11.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ-ISPARTA 32 SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ISPARTA 32 SPOR Kulübü idarecisi EMİN URSAVAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- CİZRESPOR Kulübü idarecisi SEBAHATTİN SEFİNÇ'in 28.11.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41 ve "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ÇATALCASPOR Kulübü idarecisi HASAN ESGAR'ın 28.11.2020 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-ALTINDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- ÇARŞAMBASPOR Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan ÇARŞAMBASPOR-İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ULAŞ ULUSAN'ın 29.11.2020 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-BURSA YILDIRIMSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-SİLİVRİSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRIKIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü görevlisi ONUR UTKU SEVİNÇ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-SİLİVRİSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmişti