Stoper takviyesi konusunda uzun süredir yaptığı temaslar sonunda geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero’nun üzerine yoğunlaşan Beşiktaş , bu transferde mutlu sona ulaştı. Kiralama formülü üzerinden başlayan pazarlıklar, genç savunmacının bonservisinin alınmasıyla sonuçlandı.

Siyah Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero’ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

750 bin Euro + sonraki satıştan %50 pay

Beşiktaş'ın Montero için İspanya La Liga devi Atletico Madrid’e 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Montero’nun sonraki satışından Atletico'ya yüzde 50 pay vereceği gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ın 10. transferi

Beşiktaş, Montero transferiyle birlikte; Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Mert Günok, Michy Batshuayi ve Umut Meraş’ın ardından 10. takviyesini de yaptı.







